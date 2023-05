Gieroska stellt sich den Parteimitgliedern vor

"Wenn man Politik macht, kann man nicht allen Menschen gefallen", sagt Thea-Helene Gieroska. Und in Sachsen-Anhalt sind es viele Menschen, denen die Politik der Grünen nicht gefällt. Während die Partei bei der letzten Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen beispielsweise 16,1 Prozent der Zweitstimmen für sich verbuchen konnte, waren es in Sachsen-Anhalt nur 6,5 Prozent. "Wir sind in Sachsen-Anhalt eine kleine Partei", resümiert Gieroska.

Thea-Helene Gieroska kommt aus Magdeburg und möchte für die Grünen ins Europäische Parlament. Bildrechte: MDR/Engin Haupt Die junge Frau sitzt in einem Café in Magdeburg und spricht mit MDR SACHSEN-ANHALT über die Situation der Partei, in die sie 2018 eingetreten ist. Dass die Grünen mit ihren Themen wenig Gehör im Land finden, hängt laut Gieroska mit den Mitgliederzahlen der Partei zusammen: "Politik erklärt sich immer am besten über jemanden, den man kennt und mit dem man reden kann. Wir haben in manchen Kreisen aber gerade mal 30 Mitglieder. Die leisten zwar gute Arbeit, können aber natürlich nicht jeden Bürger vor Ort erreichen."

Am Samstag fährt Gieroska nach Wittenberg zum Landesparteitag. Es geht um Bildung, Europa- und Kommunalwahlen. Für Gieroska ist es die Möglichkeit, sich den anderen Mitgliedern vorzustellen. Denn sie hat ein Ziel: Wenn 2024 gewählt wird, will sie für die Grünen ins Europäische Parlament einziehen. Sie wäre erst die zweite Grüne aus Sachsen-Anhalt, die sich um einen Platz im EU-Parlament bewirbt: "Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen und am Ende stand für mich fest: Ich kandidiere, ich mache das!"

Wasserpolitik ist Gieroskas Kernthema

Ihr Kernthema: Die Wasserpolitik. Die werde in der Klimakrise immer wichtiger. "Wir müssen gucken, wie wir die Trinkwasserversorgung aufrechterhalten, gleichzeitig unsere Natur schützen und genug Wasser für die Landwirtschaft haben, um unsere Ernährung zu gewährleisten." Das Europäische Parlament wird sich laut Gieroska genau damit in der nächsten Legislaturperiode beschäftigen müssen. Die aktuellen Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie gelten bis 2027.