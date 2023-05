Frauen stark unterrepräsentiert

Eine weitere Sache bewegt die Liberalen: Mit einem Frauenanteil von rund 20 Prozent der Mitglieder bewegt sich die Partei am unteren Rand des Parteienspektrums. Nur bei der AfD sind es mit 19 Prozent noch weniger Frauen. Deutliche Worte dafür findet der Geschäftsführer der FDP Sachsen-Anhalt, Franz Teresiak, der sich damit "nicht zufrieden" zeigt. "Wir haben an unsere Politik den Anspruch, alle Menschen in Sachsen-Anhalt zu repräsentieren und ihnen Lebenschancen zu ermöglichen. Dieser Anspruch sollte sich auch im Frauenanteil bei unseren Mitgliedern wiederfinden."

Über Parteigrenzen hinweg sind Frauen teils deutlich unterrepräsentiert. Bei CDU und SPD in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt liegt die Quote bei 30 Prozent und darunter. Bei der Linken sind es 41 (Sachsen-Anhalt), 42 (Sachsen) und 43 (Thüringen) Prozent und damit am höchsten - noch höher als bei den Grünen, bei denen der Anteil der Frauen bei 40 Prozent und darunter liegt. Damit unterscheiden sich die drei Länder von der Entwicklung im Bund: Dort sind mehr Frauen bei den Grünen (42 Prozent) als bei der Linken (37 Prozent) aktiv.

Grüne legen am stärksten zu

Führend beim Mitgliederzuwachs sind die Grünen. Die Partei hat ihre Zahl binnen zehn Jahren verdoppeln können und so viele Mitglieder wie noch nie. Ähnlich stark gewachsen ist die Partei in Thüringen und Sachsen-Anhalt - und noch stärker in Sachsen. Lediglich im vergangenen Jahr stagnierte die Zahl oder ging leicht zurück wie in Sachsen-Anhalt.

Die dortige Landesvorsitzende Madeleine Linke spricht von einer neuen Rolle, die die Partei mit Eintritt in die Bundesregierung eingenommen habe. "Wir ducken uns in diesen schwierigen Zeiten nicht weg und tragen auch harte Entscheidungen mit", was neue Mitglieder anziehe.

Madeleine Linke, Co-Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt: Manche haben die Partei wegen der Rolle in der Ampel-Regierung verlassen. Bildrechte: dpa

"Gleichzeitig gibt es aber auch solche, die deshalb die Partei verlassen haben, was wir bedauern." Die Grünen sind mit Abstand auch die jüngste Partei. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt liegt der Schnitt bei 43 bis 44 Jahren.

AfD in Thüringen und Sachsen-Anhalt entgegen dem Trend

Die AfD ist nicht mal seit zehn Jahren Teil der Parteienlandschaft Deutschlands. Seitdem etablierte sie sich nicht nur in den Parlamenten, sondern wuchs im Jahr 2019 zwischenzeitlich auf 34.750 Mitglieder an. Bis Ende vergangenen Jahres sank die Zahl auf 29.400, wie die Partei auf Anfrage mitteilte. Vor allem in den westlichen Bundesländern verliert die AfD Mitglieder - aber auch in Sachsen. Die Partei führte dies in der Vergangenheit auch auf die Bereinigung der Mitgliederkartei zurück. Der AfD-Abgeordnete Ulrich Siegmund bei einer Veranstaltung in Magdeburg. Der dortige Landesverband verzeichnete zuletzt einen Zuwachs an Mitgliedern. Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Auch ein Sprecher der AfD Thüringen spricht von einer Verzerrung angesichts der Bereinigung. Die Entwicklung in seinem Landesverband schätzt er positiv ein, auch weil die Zahl der Neueintritte wieder steige und sich im Vergleich mit anderen AfD-Landesverbänden im oberen Bereich befinde. In Thüringen und Sachsen-Anhalt sind die Mitgliederzahlen entgegen dem Bundestrend relativ stabil. Im vergangenen Jahren stellten beide Landesverbände den eigenen Angaben nach einen neuen Mitgliederrekord auf.

Anmerkung zur Erhebung Die aktuellen Zahlen zu den Mitgliedern wurden von den Landesverbänden der Parteien und den Bundesparteien erhoben. Keine Auskunft gab es von der AfD Sachsen. Die CDU Sachsen gab einen gerundeten Wert an. Als Quelle dienten weiterhin die Erhebungen der Mitgliederzahlen des Parteienforschers Oskar Niedermayer.