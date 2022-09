Zwei AfD-Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt befinden sich aktuell auf einer Reise in Russland. Das teilte die Fraktion am Montag mit. Auch ein Aufenthalt in der "Ostukraine" sei geplant. Die Abgeordneten wollten sich "ein eigenes Bild von der humanitären Lage vor Ort machen", so die Fraktion.