Was macht der Landesrechnungshof? Der Rechnungshof von Sachsen-Anhalt wurde 1991 eingerichtet. Er soll die Haushaltsführung der Landesverwaltung, aber auch von größeren Kommunen, von Zweckverbänden oder von Beteiligungen des Landes überprüfen. In der Regel laufen rund 300 Prüfverfahren gleichzeitig. Die Ergebnisse veröffentlicht die Kontrollinstanz alljährlich in einem zwei Teile umfassenden Bericht.



Unter den 167 Mitarbeitern des Landesrechnungshofes befinden sich nach eigenen Angaben Juristen, Betriebswirte, Steuerfachleute und andere Experten.



An der Spitze der Behörde steht seit 2015 Rechnungshofpräsident Kay Barthel. Er saß zuvor vier Jahre lang für die CDU im Landtag Sachsen-Anhalts. Dieser wählte ihn mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit ins Amt. Die Amtszeit beträgt zwölf Jahre.