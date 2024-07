Nach dem Wirtschaftsdialog der IHK war am Abend noch eine Diskussionsveranstaltung in der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität geplant.

Am Freitag hat Habeck seine Sommerreise fortgesetzt. Der Minister besuchte am Morgen die Firma Ost-Bau in Osterburg in der Altmark. Das Unternehmen ist bundesweit an Großprojekten, unter anderem am Ausbau der Stromtrasse Süd-Ost-Link, beteiligt. Die hohen Rohstoff- und Energiepreise spürt die Firma mit ihren über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hieß es von Unternehmensseite. Etwa eine Stunde war Habeck bei Ost-Bau und ließ sich die Firma zeigen.