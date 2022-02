Der neue Mitarbeiter im Mittelblock des Magdeburger Landtags blickt auf eine längere Karriere im Rechtsextremismus zurück. So war Eric K. aktiv in der 1994 verbotenen "Wiking Jugend" und später in der "Heimattreuen Deutschen Jugend" (HDJ). Letztere wies laut Verfassungsschutz eine "starke Wesensverwandtschaft mit der Hitlerjugend" auf. Ein Grund, warum auch diese 2009 verboten wurde. Beim rechtsextremistischen "Freundeskreis Ulrich von Hutten" engagierte K. sich als Kassenwart.

K. bestreitet eine Zugehörigkeit zur "Wiking Jugend" und der HDJ. Entsprechende Belege für seine Aktivitäten dort liegen MDR SACHSEN-ANHALT allerdings vor.

Die 2007 verbotene "Heimattreue Deutsche Jugend": "starke Wesensverwandtschaft mit der Hitlerjugend", heißt es vom Verfassungsschutz Bildrechte: dpa

Und K. betätigte sich als Autor. 2008 veröffentlichte er eine Biographie des überzeugten Nationalsozialisten und Waffen-SS-Manns Kurt Eggers. Laut Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern ließ er darin "jede kritische Distanz zum Dritten Reich vermissen". Das Buch landete auf dem Index. K. arbeitete da gerade für die Landtagsfraktion der NPD in Mecklenburg-Vorpommern.

Spätestens seit Januar dieses Jahres ist K. nun als Referent bei der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt tätig. Sein heutiger Zuständigkeitsbereich: "Bildung, Kultur und Wissenschaft". Für die Fraktion, so lässt es diese über ihren Anwalt mitteilen, besteht keinerlei Zweifel an K.s Eignung oder Verfassungstreue.

AfD verteidigt ihre Mitarbeiter

Eric K. ist bereits der dritte Mitarbeiter mit HDJ-Vergangenheit. Zwei ehemalige Mitglieder des Bundesvorstands der Organisation arbeiten schon länger als Referenten für die Fraktion.