Angesichts fortwährender Diskussionen um den Erhalt von Kliniken und Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt will die Landesregierung ihre Krankenhauspolitik neu bestimmen. Schließlich spiele die Gesundheitsversorgung "eine besondere Rolle für die Lebensqualität der Menschen", sagte etwa Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne am Samstag auf einem SPD-Parteitag. Mithilfe eines Gutachtens zur Krankenhauslandschaft müsste letztere deshalb "fit gemacht und deutlich angepasst" werden, so Grimm-Benne weiter.