Gesetzentwurf Polizei Sachsen-Anhalt soll Bodycams und Fußfesseln einsetzen dürfen

Hauptinhalt

Einem neuen Gesetzentwurf im Landtag zufolge soll die Polizei in Sachsen-Anhalt in Zukunft Bodycams sowie elektronische Fußfesseln einsetzen dürfen. Der Entwurf wurde am am Dienstag im Landtag verabschiedet und wird zunächst im Ausschuss für Inneres und Sport beraten.