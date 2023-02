Dabei gab es deutliche regionale Unterschiede: So waren die Polizistinnen und Polizisten bei gefährlichen Situationen im Saalekreis und im Altmarkkreis Salzwedel durchschnittlich in etwa 13 Minuten vor Ort, in der Börde und in Anhalt-Bitterfeld dauerte es hingegen etwa 18 Minuten. Bei herkömmlichen Einsätzen dauerte es im Saalekreis mit gut 30 Minuten am längsten, bis die Polizei eintraf. Im Altmarkkreis Salzwedel waren es im Schnitt gerade einmal 18:37 Minuten.

SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Die durchschnittlichen Zeiten haben sich in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren nicht wesentlich verändert. "Man tritt auf der Stelle", kritisierte der SPD-Landtagsabgeordnete Erben. Er betonte, dass die benötigten Zeiten oft anders ausfielen, als man zunächst erwarten könnte: So sei die Polizei in eher dünn besiedelten Regionen wie dem Altmarkkreis Salzwedel schneller vor Ort als in bevölkerungsreicheren Gegenden. "Dort kann die Polizei noch klassisch Streife fahren", erklärte Erben.



In dichter besiedelten Regionen seien die Funkwagen hingegen häufig mit zu vielen Einsätzen beschäftigt. Nach Ansicht des SPD-Politikers ist deshalb eine bessere Personalzuteilung bei der Polizei nötig. Aus der Statistik könne man sehr gut ableiten, wo Streifenwagen mit jungen Polizisten besetzt werden müssten, sagte Erben.