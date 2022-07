Neben der Landesregierung nahm Barthel auch auch die Abgeordneten im Landtag in die Verantwortung. Diese hätten seine Hinweise während der Haushaltsberatungen vielfach nicht berücksichtigt. "Dann nicken viele freundlich und beschließen es trotzdem", so Barthel. "Vielleicht ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug." Auch würden Koalitionen aus drei Fraktionen oftmals politische Kompromisse mit Geld lösen.

Allein der Haushalt des Justizministeriums wies so 2021 einen Überschuss von rund 50 Millionen Euro zwischen den eingeplanten Ein- und Ausgaben und den tatsächlichen Zahlen auf. Insgesamt geht Barthel von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag aus, der so aus dem Landeshaushalt gestrichen werden könnte, ohne dass es sich in der Realität bemerkbar mache.