Das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt von Juni 2021 Vor einem Jahr war die CDU bei der Landtagswahl am 6. Juni mit 37,1 Prozent stärkste Kraft geworden.



Die AfD erhielt 20,8 Prozent der Stimmen, die Linke rutschte auf 11,0 Prozent ab.



Die SPD verzeichnete mit 8,4 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis in Sachsen-Anhalt.



Die FDP erhielt 6,4 Prozent, die Grünen kamen auf 5,9 Prozent.



Seit September wird Sachsen-Anhalt von einem schwarz-rot-gelben Bündnis regiert.