Fraßschäden Probleme durch Kurzschwanzmäuse in Sachsen-Anhalts Wäldern

In den Wäldern in Sachsen-Anhalt sorgen sogenannte Kurzschwanzmäuse für Probleme. Sie schaden den Bäumen zum Beispiel, in dem sie an deren Wurzeln nagen. Waldbesitzer sollten die Mäusepopulationen in ihren Wäldern deshalb regelmäßig kontrollieren – und bei Bedarf gegen die Mäuse vorgehen.