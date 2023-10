Das Forstministerium in Sachsen-Anhalt teilte mit, diese Entwicklung reihe sich in die bisherige Schadholzentwicklung ein. Der Sachverhalt werde Sachsen-Anhalt aufgrund der Vorschädigungen der Waldbestände noch eine längere Zeit begleiten, so eine Sprecherin. In Sachsen-Anhalt sei besonders der Bereich Südharz betroffen, aber auch Bereiche im Tiefland des Bundeslandes.