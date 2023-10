An vier Stellen wurde der Weg den Angaben zufolge aufwändig saniert und asphaltiert. Zum Einsatz kam hierbei eine neue Technologie. Bevor Asphalt aufgebracht wurde, kam ein Vliesstoff mit Wabenstruktur in den Untergrund. Das soll die Wurzeln der angrenzenden Bäumer schützen.

Der Europäische Fernradwanderweg R1 beginnt in London und endet je nach Route in Helsinki in Finnland oder in der russischen Hauptstadt Moskau. Er führt über 4.500 beziehungsweise 5.100 Kilometer durch insgesamt elf Länder.