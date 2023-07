In den Bussen des Landesnetzes (erkennbar an den < > in der Linie) ist die Fahrradmitnahme ebenfalls kostenlos, doch auch hier ist der Platz begrenzt. Bei Linien der Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis Salzwedel PVGS (Linien 100, 200, 300) werden in der Regel Busse mit Fahrradheckträgern für bis zu fünf zusätzliche Räder eingesetzt.



Bei starkem Bedarf und bei Voranmeldung ist ein Fahrradbusanhänger möglich. Diesen gibt es auch bei der Verkehrsgesellschaft Südharz VGS, mit dem Projekt "RadBus". Der fährt nach Anmeldung ohne weitere Kosten von Mai bis September am Wochenende sowie in den Ferien zwischen Hettstedt, Eisleben und Wansleben.

Die Fahrradmitnahme im Bus: Manchmal problemlos, manchmal ein Abenteuer. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert