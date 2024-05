Der See ist grundwassergespeist, sagt Denny Sander. Der Wasserstand hänge von dem Grundwasserstand in der Umgebung ab. Im Frühjahr nach der Schneeschmelze und den Winterniederschlägen fülle sich der See. Sinke dann der Grundwasserpegel im umgebenden Gestein, sinke auch der Wasserpegel im See.



Denny Sander erklärt, dass das in den Sommer- und in den Herbstmonaten der Fall ist. "Seit 2018 haben wir sehr viele Trockenjahre gehabt. Was dazu führte, dass der Grundwasserpegel im umgebenden Gestein niedriger war, als er sonst üblich ist. Und deshalb war der See in letzter Zeit nicht so gut gefüllt, wie er zurzeit ist."