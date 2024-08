Für jede Sage wurde je ein kleines und ein großes Schild hergestellt. Die kleineren Tafeln sollen ihren Platz in den Räumen der Blankenburger Tourismusinformation finden. Stefanie Müller, die Tourismuschefin der Stadt, will sie aber auch mit zu Präsentationen und Reisemessen nehmen. "Die Tafeln werden unseren Stand bereichern", sagt sie.

Die großen Tafeln sollen an den Plätzen, an denen die Sagen spielen, aufgestellt werden, verspricht Heiko Breithaupt – also an der Teufelsmauer, am Regenstein oder eben an der Schäferlinde. Der Bürgermeister hat aber auch noch eine weiterführende Idee. Die Nachbarn sollen es seiner Stadt gleichtun und auch Sagentafeln entwickeln, für einen Sagenpfad durch den ganzen Harz.