Das Logistikzentrum in Halberstadt soll die gesamte weltweite Ersatzteilversorgung für die Mercedes-Benz-Lkw übernehmen. 450 Arbeitsplätze sollen in der ersten Stufe entstehen. Später sollen es sogar 600 sein. Diese Zahlen bereiten manchem Handwerker Sorgen. Die Fachkräftesituation sei ohnehin schon sehr angespannt, sagt Maik Goldberg, Obermeister der Sanitär-Innung Halberstadt-Oschersleben. Wenn dann noch Handwerker in die Industrie abwandern, werde es nicht einfacher. Grundsätzlich glaube er, dass die Ansiedlung für den Standort sehr gut sei.



Gut bezahlte Jobs würden die Kaufkraft heben, und da hätte ja auch das Handwerk etwas davon. Es habe auch in der Vergangenheit immer mal Handwerker gegeben, die bei solchen Gelegenheiten in die Industrie gewechselt hätten. Das sei früher mit Auszubildenden aufgefangen wurden. "Doch dadurch, dass die Ausbildungsplätze kaum noch besetzt werden können, wird es extrem schwer", so Goldberg.