Die Totenhütte ist laut Friedrich drei Meter breit, elf Meter lang und etwa 70 Zentimeter hoch. Sie wurde in einem rund 80 Tonnen schweren Block geborgen und soll in den nächsten Monaten in einer Werkstatt in Halle geöffnet und untersucht werden. "Ich kenne keine Totenhütte der Bernburger Kultur, die komplett als Block geborgen wurde", sagte Friederich.