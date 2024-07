Bis 2040 soll in Deutschland der Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch bei 68 bis 85 Prozent liegen. Um die Vorgaben zu erreichen, müssen in Sachsen-Anhalt nach Ansicht des Landesverbandes Erneuerbare Energien Planung und Genehmigungsverfahren auch von Photovoltaikanlagen beschleunigt werden. Bislang würden sie als Sonderbauten gewertet, was immer zeitaufwendige Prüfungen nötig mache.

In Bayern habe man das schon geändert. Dort könnten Projekte inzwischen innerhalb eines halben Jahres umgesetzt werden. Davon sei man in Sachsen-Anhalt weit entfernt, so Wolke weiter. Inzwischen könne man auch hier an Autobahnen und Bahnstrecken sowie auf kommunalen Gebäuden Solaranlagen installieren. Es liege also nicht an den fehlenden Flächen.