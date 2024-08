Am Dom in Halberstadt lief ein Feuerwehreinsatz. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hatten mehrere Anrufer gegen 20 Uhr Rauch auf dem Dach gemeldet. Die Feuerwehr in Halberstadt habe zwar keinen Rauch mehr gesehen, dennoch wurde der komplette Dachstuhl abgesucht. Bislang sei kein Feuer entdeckt worden. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT hieß es seitens einer Polizeisprecherin gegen 22:30 Uhr, dass ein technischer Defekt, zum Beispiel in einem Sicherungskasten, Auslöser für den Rauch gewesen sein könnte.