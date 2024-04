Nach Angaben der Kulturstiftung ist der Sanierungsbedarf des Halberstädter Doms enorm. Es habe in den vergangenen Jahren Steinabstürze vom Dom gegeben. Auch ein Pfeiler musste vor zwei Jahren aus Sicherheitsgründen saniert werden. Die Standsicherheit war nicht mehr gewährleistet. Neben Pfeilern müssten auch die Fenster und Dächer erneuert werden.

Über Jahrhunderte seien unterschiedliche Baumaterialien wie Kalk- oder Sandstein am Dom verwendet worden, sagte Baudirektor Ralf Lindemann. Das sei eine große Herausforderung. Daher werde mit unterschiedlichen Methoden an der Fassade gearbeitet, um Erkenntnisse für die weitere Sanierung der Fassade zu gewinnen. Es gehe dabei auch um die statische Sicherheit. "Nur so können wir den Dom auch für zukünftige Generationen erhalten", erklärte Lindemann.