Der Großeinsatz der Polizei am Dienstagabend in Halberstadt im Landkreis Harz ist beendet. Wie das Polizeirevier im Harz mitteilte, ging am späten Nachmittag von dem herrenlosen Aktenkoffer, der in der Filiale der Harzer Volksbank in der Innenstadt gefunden wurde, keine Gefahr aus. In dem Koffer seien lediglich persönliche Gegenstände gefunden worden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Sperrungen in der Innenstadt wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zum Eigentümer des Koffers würden laufen.