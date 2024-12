Auf den Social-Media-Plattformen von MDR SACHSEN-ANHALT wird rege über die Zukunft der Harzer Schmalspurbahnen diskutiert ‒ insbesondere auf Facebook.



Viele Userinnen und User sind aufgrund des besonderen Charmes und der Geschichte für den Erhalt. So schreibt etwa User Dirk Kni: "Also ich kann dazu nur sagen, dass es für mich vor kurzem ein besonderes Event war. […] Für mich muss diese Bahn erhalten bleiben, es ist ein Stück Kulturgut."



Es gibt jedoch viel Kritik an den Preisen, die zu hoch eingeschätzt werden. User Andre Kl schreibt: "2 Erw. + 2 Kinder sind hin und zurück 176 Euro. Sorry, das passt nicht. Da ist ein Tagesausflug mit dem Schiff günstiger. Auch egal von welcher Haltestelle den gleichen Preis zu verlangen gibt es nirgends in Deutschland. Das ist wirtschaftlich zum Scheitern verurteilt."



Userin Mirijam Mier schließt sich an: "Wäre es eventuell mal 'ne Idee die Preise zu reduzieren? Niedrigere Preise sorgen dafür, dass mehr Leute mitfahren (können). Wenn mehr Leute mitfahren, gibt's dann evtl. unterm Strich doch mehr Geld – möglicherweise reicht es nicht für schwarze Zahlen, aber einen Versuch wäre es doch wert."



User Pascal Bochum würde eine Vergünstigung ebenfalls gutheißen und hat gleich mehrere Vorschläge: "Entweder man sorgt dafür, dass auch zum Brocken das Deutschlandticket zählt. Das restliche fehlende Geld kann durch eine neue Steuer finanziert werden oder macht es wie die Wasserkuppe, indem auch der PKW-Verkehr freigegeben wird oder installiert eine Seilbahn, dann wäre auf dem Brocken mehr los und die Gastronomie, Geschäfte und Hotel würden davon profitieren. Dazu würde die Gemeinde viel Geld durch die Gewerbesteuern bekommen. Die Brockenbahn kann für besondere Anlässe erhalten bleiben, zum Beispiel für Jubiläumsfahrten, Hochzeitfahrten und so."



User Walter Helbling würde gerne wissen, wie hoch die Fixkosten des Bahnbetriebs sind: "Wie wäre es denn, wenn mal über ein neutrales Gutachten festgestellt wird, wie hoch die täglichen Fixkosten der HSB in der Sommersaison/Wintersaison sind und wie viele Prozent davon über die Ticketpreise eingenommen werden?"



Userin Liane Liebl sieht die Finanzierung ebenfalls kritisch: "Eine ‚Touristenattraktion‘ um jeden Preis am Leben zu halten auf Kosten der Steuerzahler? Warum? Eine 100-jährige Bahn gehört ins Museum und etwas finanzierbar und praktikables sollte den Platz einnehmen! Aber ich vergaß, ist ja nicht möglich, wäre ja Fortschritt und nicht Klammern an einem nostalgischen, unfinanzierbaren Prestigeobjekt!"



User Rene Dressel sieht die Lösung in einer Modernisierung: "Einfach nach Schweizer Vorbild die Strecken elektrifizieren und an Wochenenden und Feiertagen dann Dampfbetrieb. Die Heiz- und Schmierstoffe werden immer teurer, die Instandhaltungskosten des rollenden Materials vor allem der Dampfloks geht arg ins Geld. Gerade auf der Brockenbahn hast Du die doppelte bis dreifache Abnutzung."



User Nick Dolz schlägt vor, auch andere Strecken stärker zu nutzen: "Momentan ist alles auf die Brockenfahrten konzentriert und die restlichen, teils sogar interessanteren Strecken fallen hinten runter. […] Man sollte mehr Fahrgäste auf die anderen Strecken locken und für alle die Touristen, die mit dem Zug über die anderen Strecken der HSB anreisen, die Brockenstrecke 3-5% billiger machen."



Was ist Ihre Meinung zum Thema? Kommentieren Sie unter diesem Online-Artikel oder bei Instagram und Facebook.

Bildrechte: Harzer Schmalspurbahnen GmbH