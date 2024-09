Pläne fürs Streckennetz Harzer Schmalspurbahnen sollen zur "Pullman City" und nach Braunlage fahren

26. September 2024, 10:57 Uhr

Im Harz könnte es künftig zwei neue Strecken der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) geben. Das Unternehmen will sein Netz ausbauen. Die Bahnen sollen den Plänen zufolge zur "Pullman City" in Hasselfelde fahren. Für dieses Vorhaben hat das Land Sachsen-Anhalt finanzielle Unterstützung zugesagt. Außerdem wollen die HSB künftig nach Braunlage in Niedersachsen fahren. Auch alternative Antriebsmöglichkeiten waren Thema bei der Aufsichtsratssitzung.