Ein kurzer Pfiff ertönt. Langsam setzt sich der Zug am Hauptbahnhof in Wernigerode in Bewegung. Die Dampflok schnauft laut und kräftig. In den vier Wagen dahinter sitzen gut 100 Gäste. Auf der anderen Seite des Harzes im thüringischen Nordhausen ist bereits eineinhalb Stunden zuvor ein Sonderzug gestartet. Wie vor 125 Jahren, treffen sich beide in Drei Annen Hohne. Dort zweigt das Gleis zum Brocken ab, und von dort geht es gemeinsam auf den Gipfel. Der Unterschied: Damals fuhr eine Lok mit einem Wagen und etwa 50 Ehrengästen. Jetzt sind es zwei Dampflokomotiven mit insgesamt sieben Wagen und rund 200 Gästen, die auf den Brocken fahren.