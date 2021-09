Dirk-Uwe Günther, der sich über Jahrzehnte hinweg im Streit mit Friedhart Knolle, Umweltschützer und Sprecher des Nationalparks Harz befindet, drückt direkt nach dem Film trotz der unterschiedlichen Meinungen in wenige Worten Anerkennung und Respekt aus. Günther erklärt nachfolgend im Interview: "All die Jahre so kompakt und gut zusammengefasst zu sehen, das alles noch einmal mitzuerleben, auch den Knolle von damals nochmal zu sehen: Das hat mich sehr bewegt. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wir damals miteinander gesprochen haben. Der Bundestag ist ein Witz dagegen. Und jetzt schauen Sie mal, was hier alles entstanden ist."

Dirk-Uwe Günther äußerte sich nach dem Film versöhnlich und berührt. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Gemeinsamer Austausch und Dialog bewegen

Doch nicht nur bei Dirk-Uwe Günther ist zu spüren, wie sehr Austausch und Diaolog zu Verständnis und Gemeinschaft beitragen können. Neben vielen Protagonistinnen und Protagonisten aus dem Film sind unter anderem Karola Wille, Intendantin des MDR, und Anja Walczak, Autorin des Films anwesend. Viele Anwesende nutzen die Gelegenheit, um ganz direkt mit ihnen in Austausch zu treten.

Anja Walczak im Gespräch mit Protagonisten und Zuschauern, sichtlich erleichtert nach der aufregenden Premiere. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert Einige schildern ihre Erinnerungen und Eindrücke, bedanken sich für den Film und die respektvolle und vielschichtige Arbeit oder drücken aus, sich gewertschätzt zu fühlen. Anja Walczak erzählt, wie wertvoll sie diese direkten Rückmeldungen findet und bedankt sich bei allen Beteiligten und besonders bei den Protagonisten für ihr Vertrauen. "Mir fällt ein riesen Stein vom Herzen. Es ist so schön, wenn man merkt, dass das so ankommt, wie man es gewollt hat und dass man nicht so völlig daneben lag", erklärt sie.

Die Intendantin Karola Wille hörte den Menschen nach dem Film aufmerksam zu und genoss die Gespräche. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert Neben dem Film geht es in den Gesprächen aber auch um den MDR als solches. Manche äußerten etwa den Wunsch, dass die Umweltthemen positiver dargestellt werden. Karola Wille hört den Menschen aufmerksam zu, lauscht Anregungen, Lob und Kritik und erklärt bestimmte Vorgehensweisen. Sie genießt die Gespräche mit den Menschen und erzählt danach, in einigen Momenten mit den Protagonisten habe sie richtig Gänsehaut gehabt. Auch ein Gespräch mit einer Familie aus Niedersachsen beeindruckte sie sehr. "Hier in der Region am Brocken erlebt man tatsächlich gelebte Wiedervereinigung", stellte sie zum Ende des Abends fest und betonte: