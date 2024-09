Hinweisportal geschaltet Wie kam es zum Waldbrand am Brocken? Gesuchte Wanderer melden sich

18. September 2024, 19:51 Uhr

Nach dem mehrtägigen Brand am Brocken sucht die Polizei nach Zeugen und Bildmaterial – nun auch über ein Hinweisportal. Die Wanderer, die das Feuer vom Wurmberg aus gemeldet hatten, sind mittlerweile gefunden. Der Waldbrand war Anfang September in der Nähe des Brockengipfels am Königsberg ausgebrochen. Die Feuerfront hatte sich zeitweise auf einer Länge von mehr als 1.000 Metern in unwegsamem Gelände ausgebreitet.