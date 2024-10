Anna Zeuschner hat ihre Ausbildung zur Konditorin als beste in ganz Sachsen-Anhalt abgeschlossen und sich sogleich für die Deutschen Meisterschaften im Konditorenhandwerk qualifiziert. Dafür übt sie nun beinahe Tag und Nacht – heute etwa kreiert sie Pralinen mit einer besonderen Fruchtnote. Denn in die Töpfchen soll "eine Schokoladenganache verfeinert mit Mango Püree auf Butterbasis" kommen, erklärt die 22-Jährige ganz ohne Rezeptzettel.

Die Rührmaschine hinter ihr, die die Ganache cremig schlägt, sei so ziemlich die einzige Unterstützung. Alles andere passiere mit Fingern und Köpfchen. Und in ihrem Kopf entstand auch eine ganz individuelle Kräuteridee. "Am Boden des Pralinentöpfchens überrasche ich mit einer pürierten Basilikum- und Olivenölfüllung", sagt Anna Zeuschner, während sie das glänzende Grün in winzigen Mengen und ganz vorsichtig in die Schokoladentöpfchen spritzt.