Statische Prüfung Einsturzgefahr: Feuerwehrautos in Burg müssen draußen stehen

Eine statische Prüfung des Feuerwehrhauses in Burg hat ergeben: Der Keller ist einsturzgefährdet. Das bedeutet: Alle Fahrzeuge müssen raus. Die Feuerwehr räumt seit Donnerstag ihre Keller leer. In der nächsten Woche sollen 400 Stützen dafür sorgen, dass zumindest die Halle wieder benutzbar wird. Die Einsatzbereitschaft ist laut Feuerwehr aber nicht in Gefahr.