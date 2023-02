Mehrere Brände am Wochenende Feuerwehreinsätze Dessau-Roßlau, Zerbst und Gardelegen – ein Toter

Die Feuerwehr hat am Samstag bei einem Brand in Dessau-Roßlau einen toten Mann entdeckt. Laut Polizei gab es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Gebrannt hat es außerdem in einer Lagerhalle in Zerbst. Dort entstand ein hoher Sachschaden. Bei einem weiteren Brand in einer Wohnung in Gardelegen wurde eine Person schwer verletzt.