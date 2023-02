Schilling kündigte an, sich zudem um Fördergeld vom Land zu bemühen. Nach seinen Worten ist die Gefahrenlage im Landkreis Wittenberg besonders groß, da er einer der waldreichsten Kreise in Sachsen-Anhalt ist.

Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig sagte MDR-SACHSEN-ANHALT, bei der Brandbekämpfung komme es auf das Tempo an. Was am Anfang versäumt werde, koste am Ende die zehnfache Kraft. Deshalb sei ein leistungsstarkes Tanklöschfahrzeug notwendig.