Bei de r verunglückten Schlossbahn in Wernigerode im Landkreis Harz haben höchstwahrscheinlich die Bremsen versagt. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf einer leicht abschüssigen Straße, auf deren rechter Seite es einen Abhang hinunter geht. Das teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge spürte der Fahrer beim Bremsen keine Bremswirkung. Daraufhin habe er das Fahrzeug erst links gegen eine Böschung gelenkt, um langsamer zu werden, und es dann rechts an einem Baum zum Stehen gebracht. Ein Gutachter wird sich die betroffene Schlossbahn den Angaben zufolge voraussichtlich am Dienstag anschauen.

Sonntagnachmittag war die Touristenbahn am Schlossberg verunglückt. Die zehn leicht verletzten Fahrgäste zwischen vier und 57 Jahren sowie der ebenfalls leicht verletzte Fahrer (67 Jahre) der Schlossbahn wurden den Angaben der Polizei nach ambulant behandelt und konnten die Klinik bereits wieder verlassen

Wie die Polizei mitteilte, war die Bahn, besetzt mit 28 Personen, kurz nach 15 Uhr gegen einen Baum geprallt. Sie sei gerade auf dem Rückweg vom Schloss Wernigerode in die Stadt gewesen, als sie in einer Kurve nach links von der Straße abgekommen sei. Wie Stadtwehrleiter Söchting dem MDR sagte, ist die Bahn einem Abrutsch den Hang hinunter nur knapp entkommen.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie das Fahrzeug frontal an einem Baum steht, mindestens einer der Vorderreifen ist geplatzt. Die Waggons stehen in einem Zickzack hintereinander auf der Fahrbahn, das Ende des letzten Wagens ragt mehrere Zentimeter in die Luft.