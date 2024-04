In der Vergangenheit haben Bahnunternehmen bereits mehrfach radikale Fußballfans von der Beförderung ausgeschlossen – mit Verweis auf ihr Hausrecht. Wird gegen Regeln in der Hausordnung am Bahnsteig oder in den Beförderungsbedingungen im Zug verstoßen, müssen Personen nicht mitgenommen und Fahrten beendet werden. Auch kann die Bundespolizei besondere Regeln verfügen, beispielsweise Vermummungen und Glasflaschen verbieten. Voraussetzung ist, dass die Regeln auch kontrolliert werden.