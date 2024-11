Die B1 verbindet Burg und Magdeburg. Wenn auf der Autobahn Stau ist, wird hier der Verkehr abgeleitet und schiebt sich durch Gerwisch. Eigentlich, verrät Ministerin Hüskens, habe die B1 schon vor zwei Jahren erneuert werden müssen. "Manchmal merkt man nicht sofort, in welchem Zustand eine Straße ist, wenn man nur darüber fährt. Die Straße hätte schon längst gemacht werden sollen", so Verkehrsministerin Hüskens. Weil zeitglich noch Bauarbeiten auf der Autobahn 2 durchgeführt wurden, wurden die Arbeiten auf der Bundesstraße 1 aufgeschoben.

Sieben Monate und sechs Tage

Nun sind zirka zwei Millionen Euro in die Ortsdurchfahrt geflossen, alle Arbeiten sind beendet – fast eine Punktlandung, freut sich die Ministerin. Die Anwohnerinnen und Anwohner mussten seit dem 2. April Umleitungen in Kauf nehmen und Sperrungen. Bauarbeiten auf einer Seite und mit Baustellenampel waren laut Straßenbaubehörde nicht möglich. An den Wochenenden ruhten die Arbeiten, die die ganzen Monate nur von einer Schicht erledigt wurden. Bildrechte: MDR

In vier Abschnitten wurde gebaut, bis zu 40 Kilometer weitere Wege bedeutete das für die Gerwischer. Sieben Monate und sechs Tage lang. Obwohl die Straße schon vor anderthalb Wochen fertig war, mussten die Gerwischer sich weiter gedulden: die Straße sollte mit großem Bahnhof und ministerlicher Anwesenheit freigegeben werden.

Einbußen für Gewerbetreibende, Einschränkungen für Anwohner

Teilweise nutzten die Verkehrsteilnehmer Schleichwege, um nicht so weite Umwege in Kauf nehmen zu müssen. Da fuhren Lkw durch Nebenstraßen, die eigentlich viel zu eng waren. "Wir sind Anlieger in einer Nachbarstraße, mussten weite Umwege fahren und den Krach ertragen", beschreibt ein Gerwischer. "Zeitmäßig und umwegmäßig war es eine Belastung." Seine Frau ergänzt: "Eigentlich war die Straße nur für Anlieger frei, aber auch der überregionale Verkehr ist durch die Nebenstraßen geflossen."

Vor allem, wenn in Magdeburg Veranstaltungen stattfanden, habe man das gespürt. Dann sei die Belastung noch viel größer gewesen. Ganz andere Probleme hatten die 23 Gewerbetreibenden, die allein entlang der Ortsdurchfahrt ihre Geschäfte betreiben. Sie mussten Umsatzeinbußen von bis zu 80 Prozent hinnehmen. Die Kosten liefen weiter, private Ersparnisse und Rücklagen flossen in die Geschäfte. Dazu etwas sagen will keiner der Angesprochenen – die Bauzeit ging ans Eingemachte.

Solidarität war groß