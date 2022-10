Mit Panzern und Soldaten ist die Bundeswehr ab Dienstag im Jerichower Land unterwegs. Wie das Landeskommando Sachsen-Anhalt mitteilte, ist dann auch wieder mit einem erhöhten Aufkommen von militärischen Fahrzeugen im öffentlichen Raum zu rechnen. Auf dem Truppenübungsplatz in Altengrabow üben elf Tage lang Soldaten des Artilleriebatallaions 325 aus dem niedersächsischen Munster.

Wegen Bauarbeiten an einer Bahnlinie kann laut Bundeswehr das für die Übung benötigte Material nicht per Bahn zum Truppenübungsplatz transportiert werden. Eingesetzt würden etwa 30 Radfahrzeuge und 13 Kettenfahrzeuge, darunter auch Schützenpanzer und Panzerhaubitzen. Insgesamt werden mehrere Hundert Soldaten an der Übung teilnehmen.