Der Mensch und die Ratten Ratten leben in den dunkelsten Ecken – in Kellern, Parks und Kanalisationen – und werden von Müll und Essensresten magisch angezogen. Sie können gut schwimmen, haben kräftige Kiefer und passen durch Löcher von zwei Zentimetern Durchmesser. Menschen hingegen bereiten Ratten Unbehagen, schließlich können die Nager an die hundert verschiedene Krankheiten auf uns übertragen.



Die Allesfresser leben in Gruppen, sind nachtaktiv, standorttreu und scheu. Werden sie in die Enge gedrängt, können sie aggressiv reagieren, beißen und bis zu 1,50 Meter hoch springen. Als natürliche Feinde gelten Hunde, Katzen sowie Marder und Greifvögel.



Bei Rattenbefall ist Eile geboten: Ein Rattenweibchen kann bis zu sechsmal im Jahr durchschnittlich je acht Jungtiere zur Welt bringen. Diese sind nach weiteren zwei Monaten selbst geschlechtsreif. Quelle: Umweltbundesamt