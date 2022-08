In den letzten Tagen gab es Meldungen über vergleichsweise hohe Spritpreise in Bayern – nach Angaben des Bundeskartellamtes eine Folge des Niedrigwassers am Rhein, was zu einer zusätzlichen Verknappung geführt habe. Der Magdeburger Hafen ist auch in diesem Bereich gut aufgestellt, denn dort werden pro Jahr über eine Million Tonnen Ölprodukte umgeschlagen.