Bildrechte: MDR/Hanns-Georg Unger

Nahe FAM Magdeburg: Suche nach Ursache für Brand in Recyclingfirma läuft

Hauptinhalt

06. Mai 2024, 12:42 Uhr

Der Brand in einer Recyclingfirma im Süden von Magdeburg war am Sonntag in weiten Teilen der Stadt zu riechen und der Rauch sogar zu sehen. Nachdem das Feuer auf einem Gelände nahe FAM nach gut sechs Stunden unter Kontrolle war, läuft nun die Suche nach der Ursache. Ermittler schließen auch Brandstiftung nicht aus.