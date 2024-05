Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettungsdiensten sollten aus Sicht von Experten besser selbst vor Gefahren geschützt werden. Die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) appellierte am Dienstag an die Bundesländer, mehr für die Sicherheit der Retter zu unternehmen. Das jährliche Investitionsvolumen des Bundes für die Forschung in Höhe von 60 Millionen Euro reiche nicht aus, sagte vfdb-Präsident Dirk Aschenbrenner auf einer Fachtagung in Magdeburg. Dort treffen sich aktuell rund 650 Fachleute aus Deutschland und dem benachbarten Ausland. Das Thema der Tagung lautet: "Was tun wir für die Sicherheit im Einsatz?". Sie geht bis zum Mittwoch.