Er lebt schon länger in Stadtfeld – direkt um die Ecke. "Ich verbinde mit der Bäckerei vor allem Individualität. Die Brötchen waren einzigartig. Außerdem hatte es etwas Heimeliges. Frau Braune und ihr Team waren immer freundlich", erzählt Köhne und ergänzt: "Wo kann man heute bei einem Bäcker noch bis in die Backstube gucken? Ich habe gern dort in der Schlange gestanden und muss mich nun nach Alternativen umsehen, weil so ein weiterer Anker im Kiez verschwindet."

Gerne in der Schlange stehen – das gilt auch für die vielen Kundinnen und Kunden, die heute die Bäckerei und ihr Team zum letzten Mal besuchen wollen. Niemand beschwert sich, dass er so lange warten muss. Eine Frau vor mir kommentiert: "Hier standen schon immer viele Menschen an, aber noch nie so viele." Ein Mann fotografiert seine Tochter vor dem Laden – Erinnerungen werden festgehalten und auch von ihnen erzählt: "Schon in der Schulzeit habe ich mir hier immer Einback geholt", meint eine weitere wartende Kundin.



Das Wetter passt perfekt zum heutigen Tag: Es regnet. Tatsächlich zeigt die Wetter-App meines Smartphones an, dass es erst nach 11 Uhr aufhören soll – also genau passend nach der Schließung. Wie lange wir hier gemeinsam stehen und warten wird deutlich, als eine Mutter hinter mir ihrem Kind anfängt aus einem Buch vorzulesen. Die nächste Kundin verlässt den Laden, in ihren Händen mehrere Tüten. Sie streicht sich eine Träne von der Wange.