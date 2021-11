MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Grupe, warum hat sich die Handwerkskammer Magdeburg am WiSo-Partner-Projekt Harz – Hoi An beteiligt, bei dem junge Menschen aus Vietnam nach Deutschland geholt wurden, um im Harz eine Ausbildung zu absolvieren?

Burghard Grupe: Wir haben ein Riesenproblem: Wir haben keine Fachkräfte mehr. Das betrifft das Handwerk, aber auch fast alle anderen Wirtschaftsbereiche. Allein im Handwerk haben wir 130 Ausbildungsberufe, und in allen werden Leute gesucht. Das wird in der Zukunft der Risikofaktor Nummer 1 für die Konjunktur. Also müssen wir was tun. Denn wir werden das Problem mit dem Fachkräftepotenzial vor Ort nicht mehr decken können, das steht fest. Das wird noch ganz dramatisch, und irgendwann werden wie bei den Lehrern alle ganz überrascht gucken, dass gar niemand mehr da ist. Also müssen wir über gezielte Zuwanderung nachdenken, und da hilft uns unter anderem das WiSo-Projekt.