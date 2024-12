Nach umfassenden Restaurierungsarbeiten wird der Aufgang zum Eulenspiegelturm in Bernburg am Freitag feierlich eröffnet. Ab Samstag können Besucher den Turm wieder betreten und die beeindruckende Aussicht auf die Umgebung genießen.

Der restaurierte Treppenaufgang ist Teil eines renaissancezeitlichen Treppenturms, der im Jahr 1685 in den barocken Viktor-Amadeus-Bau auf Schloss Bernburg integriert wurde. Vor Beginn der Arbeiten war die Treppe in einem stark beschädigten Zustand, bedingt durch Abnutzung, das Alter der Bausubstanz sowie frühere Reparaturen mit teils ungeeigneten Materialien. Restauratorische Untersuchungen legten den Umfang der Schäden offen, woraufhin Wand- und Deckenflächen, Fenster sowie Fenstergewände denkmalgerecht saniert wurden. Auch ein stark geschädigter Stützpfeiler an der Außenwand wurde instand gesetzt.