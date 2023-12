Nach zwölfjähriger Sanierung und 15 Millionen Euro Baukosten kann die Anhaltische Gemäldegalerie wieder öffnen.

In der neuen Dauerausstellung werden Werke aus einer der wichtigsten Sammlungen Ostdeutschlands gezeigt, unter anderem von Lucas Cranach d.Ä.

Die Technik bereitete bis zum Schluss Sorgen und ist nun auf einem Stand, der auch hochkarätige Leihgaben ermöglicht.

Es strahlt wieder von außen wie von innen: das Schloss Georgium in Dessau. Als Teil des Gartenreichs Dessau-Wörlitz gehört es zum UNESCO-Welterbe und beherbergt seit 1959 die Anhaltische Gemäldegalerie. Es gilt als eines der bedeutenden Kunstmuseen in Ostdeutschland und ist nun auch dieses Titels würdig.

Denn nachdem mehr als zwölf Jahre lang die Gemälde nicht gezeigt werden konnten, präsentiert man sich inzwischen als zukunftsorientiertes Kunstmuseum, aber eben im Gewand eines Schlosses. Museumsdirektor Ruben Rebmann meint, "dass eine solche Sammlung in einem modernen Museumsneubau bei weitem nicht so gut wirken würde, wie das in diesen Schlossräumen der Fall ist." Immerhin seien viele Werke genau für solche Räumlichkeiten mit verzierten Decken geschaffen worden.

Museum zwischen Schloss und Moderne

Der Eingangsbereich der Anhaltischen Gemäldegalerie ist modern. Mit Museumsshop und Garderobe hat man versucht, die Funktion des Kunstmuseums mit dem Schloss besser in Einklang zu bringen. Moderne Leuchten im Treppenhaus korrespondieren mit den restaurierten historischen Sälen mit Stuckdecken und Parkettböden. Bildrechte: Anhaltische Gemäldegalerie Dessau/Dietmar Gunne

In drei Räumen im Erdgeschoss wird der Ort selbst thematisiert: Es geht um die Geschichte des Schlosses, des Parks des Georgiums und nicht zuletzt um den Ursprung der Sammlung. Daneben befindet sich der Festsaal, in dem schon seit einigen Monaten Veranstaltungen stattfinden und bereits einige der Alten Meister hängen. Diese Arbeiten führen zur umfangreichen Ausstellung im Obergeschoss.

Überragende Kunst aus vielen Epochen

Dort hat man einen Rundgang inszeniert, um der Breite der Sammlung gerecht zu werden. Denn hier schlummert ein wahrer Schatz, der nach zwölf Jahren wieder aus dem Depot ans Licht der Öffentlichkeit kommt, "mit den besten Gemälden aus der Sammlung vom späten Mittelalter beziehungsweise der Zeit der Reformation über die Barockzeit mit Malern wie Peter Paul Rubens. Dann weiter bis in die Zeit der Romantik und hin zur Moderne, also zu Meistern wie Wassily Kandinsky und Fritz Winter", fasst Direktor Ruben Rebmann zusammen. Bildrechte: Anhaltische Gemäldegalerie Dessau/Sebastian Kaps

Allein acht Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren sind zu sehen. Daneben hängt ein hochkarätiges Altarbild des Altmeisters Hans Baldung Grien. Aber auch viele Dessauer Künstler sind vertreten. 260 Gemälde hat Rebmann ausgewählt aus dem Bestand von 1.800 Werken. Sie wurden chronologisch gehängt, als kleiner Parcours durch die Kunstgeschichte.

Weil der Sammlungsbestand so vielfältig ist, konnte man für einige Epochen sogar thematische Räume schaffen: zum Beispiel mit Landschaften, Porträts oder Stillleben. "Gerade hier im Bereich der Stillleben, genauer gesagt der Frucht- und Blumenstillleben, ist die Sammlung so reich und so stark, dass ein Einzelraum dafür geschaffen wurde, wo man die Kunst des Stilllebens im 17. Jahrhundert sowohl in Flandern als auch in Holland kennenlernen kann", erläutert Rebmann. Bildrechte: Anhaltische Gemäldegalerie Dessau/Dietmar Gunne

Dessauer Kunstmuseum im besten Zustand

Alle Gemälde werden hoch ästhetisch auf dunkelrotem Grund präsentiert – vor allem aber in bestem Licht und technischer Ausstattung. Um die historischen Wände nicht zu beschädigen, wurden sogenannte Vorhangschalen davorgebaut. Auf denen kann man die Bilder befestigen und die Technik verdecken. "Diese technischen Bedingungen sind jetzt so gut und auch so stabil", freut sich Rebmann.