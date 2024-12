Thüringer Schlösserstiftung Schlösser-Sanierung in Thüringen im Plan: Sechs neue Bauvorhaben ab nächstem Jahr

Hauptinhalt

03. Dezember 2024, 16:56 Uhr

Thüringen hat so viele Schlösser und Burgen wie kaum eine andere Region in Europa. Doch der Erhalt der jahrhundertealten Bauwerke bringt hohe Kosten mit sich – viele der Kulturdenkmäler brauchen eine Generalüberholung. Nach längerer Zeit der Planung wird seit diesem Jahr gebaut. Dafür hatten Bund und Land ein Investitionsprogramm in Höhe von 200 Millionen Euro aufgelegt. Laut Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten wird 2025 dann an 13 Thüringer Schlössern und Burgen parallel gearbeitet, darunter an Schloss Heidecksburg in Rudolstadt und am Renaissanceschloss in Dornburg bei Jena.