Der deutsche Rapper Apache 207 war in Sachsen-Anhalt der meistgehörte Künstler – genau wie bundesweit. Insgesamt war Deutscher Hip Hop das meistgehörte Genre 2023 in Sachsen-Anhalt.

Das schlägt sich auch in der Top 5 der meistgehörten Lieder und Künstlerinnen und Künstler in Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2023 wieder. Die Hip Hop-Künstler Bonez MC und RAF Camora finden sich in der Rangfolge auf 3 und 5 wieder. Auch Frauen stehen auf der Liste: Die zweitbeliebteste Künstlerin in Sachsen-Anhalt ist laut Spotify Sängerin Taylor Swift – sie ist auch weltweit die Spotify-Top-Künstlerin in 2023. Auf Platz 4 der steht die Newcomerin AYLIVA.