Aller Anfang ist schwer, auch die erste Saxophonstunde bei Oda Michael. An der privaten Musikschule "Robert Franz" in Halle unterrichtet die Musiklehrerin vier Mal in der Woche auf Honorar-Basis. Und das schon seit 20 Jahren. Mit dem Modell der Selbständigkeit ist sie gut gefahren, bis zu einem Urteil des Bundessozialgerichts im Jahr 2022, nach dem die Musikschule sie fest anstellen muss. Was positiv und nach sozialer Sicherheit klingt, ist für die Freiberuflerin jedoch gar nicht erstrebenswert.