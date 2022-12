Was ist das Jeki-Programm? Durch das Jeki-Programm werden an teilnehmenden Grundschulen zusätzliche Musikstunden angeboten. In den Jeki-I-Klassen können Erstklässler Instrumente kennenlernen und ausprobieren. Dieser Unterricht ist kostenlos. Im zweiten Schuljahr (Jeki II) können die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassenstufe ein ausgewähltes Instrument erlernen. Das kostet im Jahr 120 Euro. Nach Angaben des Sächsischen Kultusministeriums konnten seit Beginn des Programms im Jahr 2009 über 20.000 Schülerinnen und Schüler davon profitieren. Über 5,7 Millionen Euro Fördermittel sind seitdem laut Ministerium in das Jeki-Projekt in Sachsen geflossen. Quelle: Verband deutscher Musikschulen

Die Musikschule Landkreis Leipzig kooperiert mit 13 Grundschulen im Rahmen des Jeki-Programms, erklärt Deutscher. Die Schule erhalte dafür 72.500 Euro Fördermittel. Der größte Teil der Summe fließe dabei in die Honorare der 42 Lehrkräfte, die Jeki-Unterrichtsstunden geben.



Doch bald könnten Lehrkräfte abspringen, warnt Deutscher. Der Musikschulleiter bemerkt bereits jetzt an manchen Schulen einen häufigen Wechsel an Jeki-Lehrkräften. Vor zehn Jahren hätten die Honorare für Jeki-Unterrichtsstunden von 28 Euro pro Stunde Musiklehrkräfte noch motiviert. Das habe an der damals vergleichsweise schlechten Bezahlung zwischen 15 bis 18 Euro für eine normale Unterrichtsstunde an den Musikschulen gelegen, so Deutscher. Mittlerweile würden pro Stunde an den Musikschulen zwischen 25 und 30 Euro bezahlt.