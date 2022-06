Die Chemieparks im Osten, zum Beispiel Leuna, bräuchten Rohstoffe zu vergleichbaren Preisen wie in anderen Teilen Deutschlands, so Haseloff. Nur so könnten sie ihre Produkte wettbewerbsfähig verkaufen. Haseloff sagte zum Thema außerdem: "Die ostdeutsche Wirtschaft darf nicht zum Kollateralschaden der Embargo-Politik werden."