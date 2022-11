Durch die Möglichkeit, Bücher online zu lesen und zu kaufen, haben sich die Bibliotheken in den letzten Jahren stark verändert. Auch die Art und Weise, wie Literatur produziert und konsumiert wird, hat sich durch die digitale Technologie stark verändert. Auch die Art und Weise, wie Literatur produziert und konsumiert wird, hat sich durch die digitale Technologie stark verändert. In diesem Blogpost werden wir uns einige dieser Veränderungen genauer ansehen und erläutern, wie sie die Literaturlandschaft verändert haben.



*Diesen Absatz oben hat die KI von mindverse produziert: anhand der Überschrift des Absatzes. Methoden der KI können von Schriftstellerinnen und Verlagen auch schon vor Erscheinen eines Buches genutzt werden: Die Firma Qualifiction bietet zum Beispiel Verlagen und Autoren an, Buch-Manuskripte zu analysieren und so zum Beispiel Lektoren in Verlagen zu entlasten.

Wie mindverse Texte entstehen lässt. Bildrechte: Screenshot MDR/Mindverse